Exalcalde de El Salto sigue sin declarar en relación a asesinato de comandante

La principal línea de investigación en el asesinato de la comandante Maricruz Pérez, junto con tres personas más, se refiere a las amenazas que ella misma denunció en su oportunidad y que recibió presuntamente de quien fue candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en El Salto y ex alcalde de ese municipio, Joel González Díaz.

Sin embargo, aún no ha sido llamado a declarar y será el Ministerio Público quien determine si es necesario y en qué momento deberá acudir, confirmó Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal del Estado.



El homicidio ocurrió en la Colonia Santa Rosa del Valle, y se atacó a dos hombres y dos mujeres de manera directa con armas de alto calibre y hasta ahora se localizó un vehículo que presuntamente tiene relación con estos hechos, pero en otro punto cercano se encontraron otros tres vehículos calcinados que podrían también haber sido empleados para realizar este ataque.



"Los vehículos (calcinados) se identifican en un lugar conocido como el Ejido El Zapote, es en el municipio de Juanacatlán, es una brecha que parece que ahí conecta a los municipios colindantes y respecto a si se conecta el caso con el crimen organizado, desde el inicio se ha venido planteando que es una de las líneas de investigación y seguimos trabajando para confirmar o descartar", explicó el Fiscal Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal de Investigación Criminal.

Reconocen falta de personal forense

Aunque la carga de trabajo en la identificación, procesamiento y entrega de restos y cuerpos a los familiares es excesiva, el personal que labora en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se ve rebasado en su trabajo por lo que el Fiscal Gerardo Octavio Solís, reconoció que hace falta personal prácticamente en todas las áreas de la dependencia.



"Hace falta personal en todas las áreas de la institución, tenemos poco personal, de repente hay bajas por controles de confianza, por renuncia, ceses de carácter administrativo y no siempre es fácil cubrir esas vacantes dado que los perfiles a veces no los puede cumplir cualquier persona, sin embargo hay una gran disposición del personal para trabajar en estas condiciones, pero estamos en un permanente esfuerzo por cubrir esas plazas y desde luego lograr la incorporación de unos candidatos para que las áreas tengan un poco más de personal y haya condiciones para que el retraso al que están sometidas las carpetas de investigación se atenúe y desde luego mejore la prestación del servicio", expresó.



Refirió que la tardanza de los peritos al llegar a los hechos, también afecta en las investigaciones y que por el exceso de trabajo dificulta el disminuir los tiempos de atención en el lugar donde suceden los acontecimientos.



Sobre el procesamiento de las 90 bolsas que se extrajeron del predio en Santa Ana Tepetitlán, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, dijo que ya se procesaron 57 bolsas que corresponden a 15 víctimas y son siete víctimas preidentificadas.



En otro tema abordado en la rueda de prensa de este jueves, se informó que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ubicó un predio en la Colonia Sata María en el municipio de Chapala, Jalisco en el que se presume podría existir la inhumación clandestina de personas y como resultado de los trabajos, se localizaron 10 segmentos óseos y un cráneo.



Sobre los avances en la investigación de la muerte la atleta Odalys Santos, esta semana se llevaron a cabo diversas diligencias para integrar la carpeta de investigación y ya todo el personal médico acudió a rendir declaración y se espera que en los próximos días se concluya el dictamen médico pericial, fundamental para resolver el caso.



Finalmente, aunque no se ha presentado ninguna denuncia relacionada con tiraderos clandestinos de basura en la zona de arroyo El Seco en Zapopan, luego del desbordamiento por la lluvia y la basura que ocasionó la afectación de más de 600 familias, el Fiscal Gerardo Solís Gómez dijo que se trabaja en coordinación con los ayuntamientos para atender denuncias en rellenos que se hacen en algunos terrenos con escombro en donde ya hay disposición de personas ante jueces, sin embargo ninguno relacionado con estos hechos.