Evaluarán estrategia de seguridad en Zacatecas y Michoacán en límites de Jalisco: Alfaro

La próxima semana se tendrá reunión con el gabinete federal de seguridad y funcionarios en esta materia de Jalisco y se espera analizar la estrategia para reforzar la seguridad en los límites de la entidad con Zacatecas y Michoacán, dijo en entrevista con medios de comunicación el mandatario estatal, Enrique Alfaro

Respecto a las reuniones que está buscando con los homólogos de las nuevas administraciones estatales limítrofes, en Michoacán y Zacatecas está esperando que se dé el cambio de los gobiernos electos y por lo pronto Enrique Alfaro solo ha contactado al gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, con quien espera sostener próximamente una reunión para abordar temas de la coordinación Vallarta-Bahía de Banderas y espera que una vez que concluyan los litigios en materia electoral puedan tener este acercamiento en con las autoridades estatales de las otras entidades

Por lo pronto, el tema de seguridad es el único en agenda para el próximo lunes, y respecto al tema del proyecto de la presa El Zapotillo, de la cual el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se reunirá con los habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, a fin de poder escuchar sus inquietudes sobre esta obra, Alfaro expuso que no han sido convocados ni sabe la fecha de este encuentro, pero que su administración, en caso de ser requeridos, están en total disposición de participar en esta reunión

Con un cierre de la Avenida Lázaro Cárdenas, vecinos de la colonia Álamo Industrial en el municipio de Guadalajara, manifestaron ayer su exigencia para que se brinde mayor seguridad en la zona luego de que uno de sus vecinos fue asesinado en un asalto de su vehículo, y ante esta situación, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, dijo que no se piensa por lo pronto en intervenir ninguna comisaría de la zona metropolitana.

"Hubo un hecho que molestó mucho y que por supuesto indignó y lo entendemos, no creo que las cosas se arreglen cerrando calles, atendimos de inmediato el tema y vamos a estar atentos, a final de cuentas son situaciones que suceden en cualquier ciudad y que tiene que haber capacidad de reacción, solamente insistir en que los reclamos más justos no tienen porque expresarse afectando a otros y que ojalá esta idea de estar cerrando calles paren de una vez porque con eso no se resuelve nada".