DIF CDMX presenta campaña "Hogares de Corazón"

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, en colaboración con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y UNICEF México, presentaron la campaña "Hogares de corazón".

Ésta consiste en familias de acogida temporal sin fines de adopción que restituye los derechos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad para vivir en familia y en un entorno seguro, bajo el seguimiento permanente del sistema.

Esthela Damián Peralta, directora general del DIF Ciudad de México, explicó el objetivo de esta propuesta.

"Esta modalidad de acogimiento temporal, es una medida de protección que busca la restitución plena de los derechos, siempre bajo la aplicación del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, cuyas circunstancias puedan ser diversas como tener una discapacidad, haber sido víctimas de un delito, abandono, migrantes no acompañados y adolescentes en conflicto con la ley", explicó.

Las familias de acogida temporal son un auxilio para que niñas, niños y adolescentes de la ciudad vivan en un ambiente sano, de amor, comprensión y libre de violencia.

Matilde Luna, directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), resaltó que las familias de acogida están dando muestras de su capacidad de contener, proteger, dar cariño y cuidado apropiado temporal a niños, niñas y adolescentes que lo necesitan.

"El personal del DIF está preparado para recibir a las familias de acogida y apoyarlas en el cumplimiento de su labor y desde nuestra organización nos sumamos, con la emoción de participar en este abrazo tierno y responsable a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones complejas", dijo Luna.

Diego Lorente, Jefe de Protección a la Infancia de UNICEF en México, destacó esta alternativa.

"Será una experiencia de mucho cuidado, sensibilidad y amor. Esta es una alternativa a las modalidades de cuidado que tiene el Estado como son albergues o centros de asistencia social", dijo.

Para UNICEF este programa es importante, ya que da una oportunidad protectora y diferente. Reconoció el liderazgo del DIF y deseó que sea un referente para los demás estados de la República, agregó Llorente.

En el evento participaron dos familias que ya han formado parte de este programa, entre ellas la familia Medina Cerda -papás de Mateo de 10 años-, cuyos integrantes mencionaron que desde el DIF los buscaron para participar en el proyecto.

"Nuestra familia es el resultado de una lucha social y el DIF ha sido una de las instituciones más abiertas en el país y sin prejuicios respecto al tema de la adopción. Es una experiencia linda, una experiencia para dar corazón, cuidado, sensibilidad y amor", sostuvo Antonio Medina, integrante de la familia.

Mientras que Rosa Icela Escobar, integrante de la familia Velázquez Escobar, habló sobre su situación.

"Es una experiencia bonita, no lo habíamos hecho anteriormente. Somos una familia de cinco integrantes, ya tengo hijos grandes y decidimos acoger a dos niños. Estamos felices con lo que hicimos como familia y hacemos un llamado para que se unan más familias y así darles la oportunidad a más niñas y niños de la capital, de brindarles una oportunidad de vida", explicó.

Todas las familias de la Ciudad de México que quieran formar parte de este proyecto, los requisitos:

a) Solicitud del acogimiento.

b) Identificación oficial vigente.

c) Dos fotografías recientes.

d) Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses.

e) Acta de nacimiento.

f) CURP.

g) Certificado médico vigente.

h) Carta de no antecedentes penales federal y de la Ciudad de México.

i) Constancia de no deudor alimentario moroso.

j) Dos cartas de recomendación.

k) Fotografías de las condiciones del entorno físico en el que se brindará el acogimiento temporal.

l) Acreditar ingresos lícitos.

m) Currículum Vitae.

n) La demás información que el DIF Ciudad de México considere necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez.



En caso de que la persona sea casada o viva en unión libre y/o tenga hijos deberá anexar:

a) Acta de matrimonio o comprobante de concubinato.

b) Identificación oficial del cónyuge.

c) Identificación y/o acta de nacimiento de los/as hijas.

d) Certificado de salud del cónyuge emitido por institución de salud pública.

e) Comprobante de no antecedentes penales federal y de la Ciudad de México del cónyuge.



dhfm