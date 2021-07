Consulta sirve como exigencia, asegura Carla Humphrey

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que sea cual sea el resultado de la consulta popular, se cumpla o no con la participación de 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para que ésta sea vinculatoria, se debe exigir a las autoridades que actúen a favor de los ciudadanos.

“Sin duda es vinculante, como ciudadanos tenemos que exigir que el resultado, tanto el no, como el sí con 40 por ciento, llegue a las autoridades y éstas actúen”, señaló en entrevista para Noticias de la Mañana, con Mario Maldonado, en El Heraldo Televisión.

Recordó que la pregunta que aparecerá en la papeleta es la aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en resumen cuestiona si se deben o no iniciar investigaciones sobre las decisiones de los actores políticos del pasado, lo que aclaró, involucra a cualquier servidor público.

“En principio, la Constitución señala que si participa 40 por ciento del listado nominal de electores, que son casi 37.5 millones de personas, tiene que ser vinculante el resultado, un sí o un no, puede ganar la opción de que no se enjuicie, porque la pregunta es muy amplia, no sólo caben los expresidentes, cabe cualquier funcionario público que haya sido responsable y que no se le haya juzgado, y que no haya prescrito el delito por el cual se le puede enjuiciar”.

Añadió que los ciudadanos deben cuestionar ¿cuál es el país que quieren?, y de ellos depende que haya una consecuencia tras el ejercicio.

“También nos sirve para tener más elementos para decir ¿qué país queremos? O, ¿hacía a dónde queremos ir?, porque un delito como corrupción tiene que prescribir, quizá esto también motive a hacer algunas reformas legislativas en este plano”, subrayó.

Cuestionada sobre la propuesta del presidente López Obrador de realizar una reforma político-electoral, dijo que desconoce el planteamiento, pero reconoció que hay aspectos que son perfectibles como “bajar” los costos de los procesos electorales y utilizar las tecnologías, avances que dijo, “de alguna manera ha frenado el INE”, pero aclaró que estos cambios pueden realizarse de manera interna.

