Alejandra Guzmán: Presunto jefe de seguridad de la cantante es detenido por narcotráfico

Al parecer, este 2021 no ha sido un buen año para Alejandra Guzmán, pues no sale de una polémica cuando entra en otra. En esta ocasión, aunque no se habla directamente de ella, sí de quien fuera su jefe de seguridad. Identificado como Carlos Peralta fue detenido por ser presunto miembro del grupo delictivo La Unión Condesa, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

"DETENIDO con EL AHUATL, es PARTE DEL EQUIPO de SEGURIDAD de ALEJANDRA GUZMAN Es Carlos Peralta La @SSC_CDMX lo atrapó con cocaína, marihuana, una pistola… Dijo q era papá del Ahuatl de La Unión, y escolta en OCESA Está detenido en @FiscaliaCDMX", escribió en sus redes sociales.

Esta información también fue manejada en el programa de espectáculos De Primera Mano, donde señalaron que el hombre señalado fue arrestado por presunto narcotráfico.

La detención de "El Ahuatl" ocurrió este miércoles en una bodega ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero en donde supuestamente arreglaban automóviles. De manera extraoficial se dice que encabezaba golpizas, narcotráfico, extorsión y hasta clonación de tarjetas bancarias.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre el detenido?

De acuerdo con el titular del programa de espectáculos, conoce a Carlos Peralta, pues ha trabajado con la intérprete de "Llama por favor" y "Hacer el amor con otro" y lo llegó a ver en varios de sus conciertos. Además de servirle de protector, también la ayuda en el escenario cuando se trata de bajar, de acuerdo con Infobae.

El periodista dijo que la relación entre él y la cantante sería muy estrecha, pero estaría muy apartada de lo que a él se le acusa. Incluso mencionó que habrían pasado varios meses desde que ellos dos se vieron la última vez, esto claro, por la pandemia de la Covid-19.

