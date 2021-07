Alcalde de Mérida asegura que la consulta popular es absurda e innecesaria

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, declaró que la consulta popular del domingo 1 de agosto es absurda e innecesaria, por lo que adelantó que no participará. Explicó que la aplicación del Estado de Derecho no está sometida a una votación de la ciudadanía.

En una transmisión que hizo en redes sociales, el panista fue cuestionado por un usuario sobre si va a participar en la consulta, a lo que respondió que no y aprovechó para criticar esa actividad que supuestamente servirá “para enjuiciar a expresidentes”.

“No voy a votar. Imagínense ustedes que sean víctimas de algún delito o tengan alguna pregunta qué realizar, pues la ley no debe aplicarse en función de consultas. Me voy a abstener de votar en esta consulta popular, es una libertad de todas y de todos poder hacerlo, pero en lo personal lo considero absurdo y no voy a participar en ese tema”, sostuvo.