Santiago Nieto: la consulta popular ayudará a aclarar y hacer justicia a los delitos del pasado

El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular en México, en la que se ha mencionado que servirá para enjuiciar a los expresidentes; sin embargo, funcionará también para aclarar y hacer justicia por los delitos que cometieron en el pasado los funcionarios, explicaron Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la consejera electoral Carla Humphrey.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", a través de El Heraldo Televisión, Nieto detalló que los delitos no deberían ser prescritos, especialmente el de la corrupción, el cual se debería definir si el culpable continúa disfrutando de los beneficios del crimen.

De igual forma, el titular de la UIF aclaró que la extinta Procuraduría General de la República fue la culpable de que los delitos como el lavado de dinero fuera prescritos, por lo que muchas veces los implicados logran evadir la ley porque el tiempo ha transcurrido y no se sentenció en su momento. "Esto es algo que queremos cambiar con la consulta", detalló.

Por su parte, Humphrey comentó que este tipo de ejercicio es muy importante para que los ciudadanos consideren el tipo de país que quieren, ya que los delitos cometidos por exfuncionarios deberían ser juzgados. Aclaró que la consulta sólo será vinculante si hay una participación de 37.5 millones de personas.

Expresó que si bien el INE ha recibido criticas por parte de los políticos y los ciudadanos, ya que sólo se van a instalar alrededor de 57 mil mesas de recepción y no la misma cantidad de casillas como en el pasado proceso electoral. "Hay que aclarar que no es lo mismo, porque aquí las personas únicamente se encontrarán con una papeleta y la entregarán, por lo que las mesas de recepción no serán lo mismo que una urna", dijo.

Sobre los partidos políticos que han estado llamando a participar en la consulta popular y que incluso han publicado información referente, la consejera electoral afirmó que se emitirá una sanción correspondiente, ya que el INE es el único órgano que puede difundir algo relacionado a este ejercicio.

En cuanto al tema de la revocación de mandato que se tiene previsto realizar en 2022, Santiago Nieto dijo que mediante la consulta popular se establece que la actual administración se pronuncia y permite los ejercicios democráticos.

Organización de la consulta

Para la consulta ciudadana del 1 de agosto se imprimieron de alrededor de 94 millones de papeletas.

Adicionalmente, se prevén instalar 57 mil 139 mesas receptoras en el país de las 104 mil 667 que se tenían previstas.

Pero para que la consulta sea vinculante tiene que haber una participación mínima de 40 por ciento de la población, esto quiere decir que deben opinar a favor más de 37 millones de ciudadanos.