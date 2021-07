Representantes del Municipio de Pantelhó piden a desplazados regresar a sus viviendas

La Comisión de los 20 representantes del Municipio de Pantelhó convocó a los habitantes a retornar a sus viviendas, pues dijeron haber tomado la cabecera municipal con el objetivo de liberar la zona de sicarios, ‘narco ayuntamientos’ y de la violencia que padecen desde hace 20 años.

En un video de poco menos de tres minutos, uno de los representantes da lectura al comunicado en el que explican que, derivado de la movilización y organización de los 18 barrios, ingresaron a la ciudad para ‘catear’ las casas de las personas reconocidas por el pueblo como parte de organizaciones criminales.

Dijeron que su intervención no está relacionada con actos de racismo ni con la expulsión de personas mestizas como lo han expuesto algunos medios de comunicación.

“Aclaramos que nuestra lucha es contra de los sicarios de los narcotraficantes que han secuestrado Pantelhó durante mucho tiempo y que han secuestrado a nuestros hermanos indígenas. Tenemos la esperanza de recuperar la paz, la tranquilidad y la justicia”.

El gobierno federal y estatal, así como la Fiscalía, se negaron a actuar a pesar de las denuncias que realizan desde hace 20 años. Por ello, se dijeron cansados de la lucha contra los criminales y pidieron a los habitantes a no temerles y regresar a sus casas.

“Estamos exigiendo la seguridad de nuestro pueblo. No somos terroristas. Ya no sigamos teniendo miedo, queremos unidad, amor y respeto hacia todos y todas, lo que no queremos es a la gente que nos extorsiona, a los sicarios que han asesinado a la gente indígena”.

A esta lucha, se han unido con las iglesias evangélicas de los Altos de Chiapas, reconocieron. En este sentido el activista y párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, dijo que hoy Pantelhó dio un paso más para la paz para encontrar la solución de este conflicto.

dhfm