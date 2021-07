No vamos a dar ninguna concesión que vaya en contra del medio ambiente" en San Miguelito, garantiza López Obrador

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador garantizó este miércoles que su gobierno no otorgará permisos ni concesiones a particulares que afecten ambientalmente la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, que se perfila a ser Área Natural Protegida (ANP).

El compromiso del Ejecutivo se dio en respuesta a una investigación difundida por el periodista Julio Hernández en la que se señala que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) excluyó mil 805 hectáreas de la eventual ANP para permitir un proyecto empresarial con fines inmobiliarios.

“Nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hemos actuado de esa manera y no lo vamos a hacer por convicción. No somos iguales, Julio...

“Yo no estoy aquí para servir a grupos de intereses creados, no represento al sector empresarial, a los mobiliarios, a potentados, represento al pueblo de México, para eso me eligieron”, dijo.