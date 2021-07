Misión Rescate México pide no participar en la consulta ciudadana contra expresidentes

La consulta ciudadana nacional para enjuiciar a los expresidentes que se llevará a cabo este primero de agosto es una simulación que solo confunde a los ciudadanos; se trata un acto anticipado de campañas, que pretenden mantener la atención en la figura del presidente de la república, aseguraron representantes de Misión Rescate México.

Destacaron que la pregunta que fue validada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no hace referencia alguna con los expresidentes del país; sino que habla de funcionarios en general.

Los representantes de Misión Rescate México señalaron que para que los resultados de la consulta popular tengan carácter vinculatorio para el poder ejecutivo y legislativo, implica que exista una participación de al menos 40 por ciento de la lista nominal a nivel nacional que representa más de 37 millones de mexicanos.

En conferencia de prensa hicieron un llamado entre los ciudadanos para no acudir a la consulta popular del próximo domingo; porque la pregunta es confusa y no deja claro, las consecuencias del resultado; es un engaño, porque no busca castigar la corrupción del pasado y del presente, ni hacer justicia.

Además de que su objetivo es exclusivamente propagandístico y es un distractor de los grandes problemas del país.

“La consulta en ningún momento es vinculante; solo trae una pregunta ambigua, que confunde a la gente, solo habla de funcionarios del pasado, que hubieran generado víctimas, en este punto se considera a gobernadores, secretarios de estado y jefes de gobierno. No causa ningún efecto; estamos invitando a la gente a que no participe, porque la ley se aplica, no se consulta”, señaló Carlos Aguirre.

Este ejercicio lo único que pretenden hacer es un linchamiento público, son actos anticipados de campañas, que pretenden mantener su atención en la figura del presidente”, comentó Vianney Fragoso.

La asociación exigió al presidente de la República, enfocar su energía en resolver los problemas más apremiantes de México, en materia de salud, como acelerar la vacunación contra el COVID y dotar de tratamientos completos para los niños con cáncer; además de resolver el tema económico, de seguridad y de educación.

Misión Rescate reunión 36 mil firmas de mexicanos que se oponen a la consulta en los 22 estados de la república donde tienen presencia, las cuales, fueron entregadas en Palacio Nacional.

dhfm