Consulta popular no va a fracasar, asegura promotora Violeta Vázquez-Rojas

La consulta popular del próximo domingo 1 de agosto no va a fracasar, aseguró Violeta Vázquez-Rojas, miembro del comité promovente nacional de la consulta popular, ante las críticas del ejercicio democrático.

“Esperemos que después de la consulta no impere la narrativa de que fracasó. La consulta no va a fracasar. Vamos a seguir ese debate y a pedir garantías”, indicó en entrevista con Javier Solórzano en su programa de El Heraldo Radio.

La también doctora en lingüística recordó que la consulta popular no es un instrumento jurídico. Es decir, no será para aplicar la ley para investigar a ex presidentes, como fue la propuesta principal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que este ejercicio servirá para “revisar el pasado y algunos de esos desenlaces tendrán que ser jurídicos”. Reiteró que no todo el proceso tiene que ser judicial, por lo que no descartó el uso de otras modalidades como comisiones de la verdad.

A su vez, aseguró que si no se logra el mínimo para ser vinculante, el resultado de esas investigaciones será por “voluntad política” del presidente. “Él va a poder leer la voluntad popular, más allá de los números”, agregó.

INE no hace su labor

La promotora también lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar la consulta popular, haga lo “mínimo posible” por llevar a cabo el ejercicio a principios de agosto.

Acusó que el organismo electoral ha sacado excusas como la falta de presupuesto para no organizar la consulta o foros que desestiman el ejercicio. “Podría hacer un papel bastante mejorable”, expresó.

Por último, rechazó hacer un cálculo de la posible participación ciudadana, pues aseveró que no ha habido “efervescencia real” en la promoción de la consulta por parte del INE y de los medios de comunicación. Sin embargo, adelantó que habrá una sorpresa en el número de participantes.