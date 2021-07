Astillero se defiende en el ¿Quién es quién de las mentiras? Continuará con acciones legales

Luego de que fue acusado en la sección ¿Quién es quién es de la mentiras de la semana?, por supuestamente presentar información falsa, el periodista Julio Astillero se defendió y dijo que la sección es un ejercicio desproporcionado y sin fundamento periodístico.

“La semana pasada fui señalado de mentir en tres ocasiones, en un ejercicio que me parece desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente. Vengo aquí para señalar que no he mentido y tengo toda la documentación y la argumentación necesaria”, dijo tras pedir la palabra en la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional.

Astillero defendió su investigación en torno al manejo irregular del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, misma que esta mañana fue uno de los temas principales de la conferencia. El periodista aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha hecho diferentes acciones para entregar mil 805 hectáreas de la zona a fraccionamientos particulares.

Astillero defendió su trabajo periodístico en la Mañanera

FOTO: YouTube

Considera continuar con acciones legales

Después de entregar los argumentos a su favor, Astillero pidió a Elizabeth García Vilchis, la funcionaria encargada de la sección de los miércoles, a que reconociera el error y ofreciera disculpas por la acusación que considera equivocada.

Además, aseguró que, en caso de no recibir respuesta sobre esta petición, emprenderá acciones legales ante las instancias del gremio, nacionales e internacionales. Esto porque, en punto de vista de Astillero, "se necesita dejar de estigmatizar el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico”.