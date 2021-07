Temen robos por regulación del SAT en el sector de transporte de carga

La regulación al sector transportista por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se informen los pormenores de su carga, origen y destino, los vulnera en su seguridad y temen que se incrementen los robos, Insistieron que el hombre-camión no tiene la infraestructura para cumplir con los requisitos que impone el SAT y preparan amparos para mostrar su rechazo.

En la carta porte complemento, documento que se pide por parte de la autoridad tributaria, se solicitan al menos 60 datos detallados. Los representantes de este sector señalaron que en una sola factura se incluían diversos viajes y ahora, según exigen las normas, se debe hacer una carta por cada viaje al igual que la factura.



Lo que solicitan es que se permita hacer la carta de porte al concluir los viajes porque también son lugares alejados en donde a veces no hay la tecnología necesaria para realizar estos documentos.

La incorporación de la tecnología en los permisos y tramites en el sector transportista ha avanzado, sin embargo, todavía no se generaliza el uso de documentos digitales en todas las corporaciones y cada vez más son víctimas de la extorsión por parte de agentes de tránsito que desconocen licencias federales que les son otorgadas a través de esta modalidad a los conductores.



"No podemos abatir la corrupción, lo que pasa es que en estos momentos, la licencia federal, la que nosotros conocíamos, el plástico ya no se nos está otorgando, ya es digital, pero en algunos casos nos han detenido camiones porque dicen que los choferes no traen la licencia como debe de ser, cómo lo van a sancionar, si tu le muestras tu licencia digital en el teléfono, te dice, oye y cómo le hago para levantarte la infracción, voy a tener que detener la unidad porque no hay un documento que respalde la infracción que te voy a realizar", explicó Diego Bolio, delegado de carga de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM).