Secretaría de Salud de Nuevo León pide no minimizar la tercera ola de Covid-19

Contrario a lo que ha mencionado la Federación, minimizando el riesgo de la tercera ola de Covid-19, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, aseguró no estar de acuerdo y alertó que es una situación complicada la que se vive actualmente entorno a la contingencia sanitaria.

Durante un recorrido realizado por la estación Cuauhtémoc del Metro para supervisar el uso del cubrebocas en los usuarios del transporte público, de la O Cavazos aseguró que no está de acuerdo con minimizar el riesgo como lo ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“La situación está muy crítica, no comparto el pensamiento de ellos que es algo muy tranquilo y que es una ola muy leve, y que las personas no fallecen. No comparto esa idea, soy médico, atiendo pacientes, estoy en la calle y he visto morir pacientes.