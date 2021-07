Saúl Huerta, diputado acusado de pederastia, sigue cobrando como legislador: Ignacio Mier

El diputado morenista Saúl Huerta Corona, acusado desde abril pasado de abuso sexual a dos menores de edad, sigue cobrando como legislador más de 150 mil pesos al mes; el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, reconoció que no es correcto, pero sí es legal en tanto no se resuelva el juicio de desafuero contra el legislador poblano.

“Aunque no debería de ser, así lo es”, dijo Mier a pregunta expresa de la prensa este martes, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Un diputado federal recibe por dieta 75 mil 200 mensuales, también 45 mil 786 asistencia legislativa, 28 mil 772 pesos atención ciudadana más ayuda de hospedaje y transporte para quienes no residen en la Ciudad de México, la cual puede alcanzar de 7 a 24 mil pesos. En suma, total, son más de 150 mil pesos.

Por ello, el coordinador Ignacio Mier lanzó un nuevo llamado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para convocar a un periodo extraordinario pues, dijo, por un tema de “congruencia” del Poder Legislativo, se deben desahogar los dictámenes de los juicios de procedencia contra los diputados Benjamín Saúl Huerta y también del petista Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.

Y es que este martes se esperaba aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario para el próximo jueves y viernes, pero no hubo acuerdos entre los partidos políticos.

“Y en todo caso, si no sesiona la Comisión Permanente, serán los primeros temas que sean agendados para la primera sesión; pero yo espero, yo confío en que haya congruencia, que haya consistencia política y legislativa y sesione la Comisión Permanente”, dijo.

Mier Velazco deslindó a su bancada de no lograrse la convocatoria al extraordinario, dijo que de “Morena no ha habido negativa, somos los que hemos impulsado. Habría que preguntarles a los legisladores del PAN por qué razón siguen asistiendo a cuestiones legaloides, que no jurídicas, para impedir que sesione la Comisión Permanente… y retrasando”.