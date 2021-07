Homenaje luctuoso a René Juárez inicia con aplausos para el exgobernador

Con aplausos, inicio el homenaje de cuerpo presente en el pleno de la Cámara de Diputados a René Juárez, exgobernador de Guerrero, expresidente nacional del PRI y actual coordinador de la fracción parlamentaria del tricolor quien falleció la madrugada de este lunes por secuelas que la Covid-19.

Luego de hacer una breve remembranza de la vida del guerrerense, los aplausos resonaron el el recinto, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, fue el primero en el uso de la palabra, el morenista reconoció la trayectoria del priísta, destacó su origen humilde y recordó que fue el segundo gobernador afrodecendiente del país.

El morenista reconoció en trabajo de Juárez Cisneros como miembro de la Jucopo, y su virtud para general consensos, acuerdos, siempre con diálogo parlamentario.

En el homenaje están presentes su esposa Victoria, y sus ocho hijos, René, Ana Marcela, María Renee, Carmen Andrea, Carlos Emiliano, Ricardo, Mariana y Atenas.

Asistieron diputados y senadores priistas entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Rubén Moreira, Hector Yunes; así como de todas las facciones parlamentarias, también se encuentra presente el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Vuela lejos, hay un mundo más allá de tu imaginación, nuestros mundos se juntarán Otra vez”, así se despidió el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks quien con la voz cortada destacó no solo el trabajo de Juárez Cisneros, sino su calidad como ser humano.

Este miércoles continuará el homenaje al priista René Juárez en Guerrero, confirmó el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo.

En entrevista posterior al homenaje luctuoso que realizó la Cámara de Diputados al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, quien la madrugada de este lunes falleció por las secuelas que le dejó la Covid-19, Astudillo detalló que al mediodía de este miércoles se le realizará un homenaje en Chilpancingo, Guerrero por parte del gobierno del estado.

A la ceremonia luctuosa en honor del ex gobernador de Guerrero y expresidente nacional del PRI, asistirán exmandatarios estatales y priistas, así como la familia de Juárez Cisneros.

Más tarde, sus cenizas serán depositadas por sus familiares junto a los restos de su madre en Acapulco, Guerrero.

El mandatario estatal agradeció el homenaje, que dijo, fue el que Juárez Cisneros se merecía, recordó que fue su amigo y compañero por muchos años.

“A mi parece que este evento que acaba de concluir, es uno de los reconocimientos más justos para él, me parece que todas las expresiones que hemos escuchado de todos los parlamentarios, han sido en verdad muy honestas y muy justas hacía la persona, René fue un gran luchador, como aquí se dijo, nada le fue gratis, siempre luchó por sus senderos y yo creo que esta última batalla, que lamentablemente no pudo salir adelante”, señaló Astudillo.

El gobernador señaló que no pudo ver nuevamente a René Juárez luego de que fue hospitalizado, pero refirió que intercambiaron mensajes de texto.

“Luchó hasta el último segundo, estuvo tres meses en una crisis en donde luchó todos los días para salir adelante, el último mensaje que me envió cuando ya estaba en el hospital y que después ya no pudimos hablar es que estaba luchando en esta nueva batalla contra este pesado animal, así me dijo. Creo que René ha sido despedido como se lo merece, yo agradezco mucho como gobernador de Guerrero, como amigo de René, como compañeros de muchos años”, dijo el mandatario.