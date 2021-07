Embarga SAT de Baja California bienes a la empresa inmobiliaria Grupo Cosmopolitan

El gobierno de Baja California a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), embargó precautoriamente bienes de la empresa inmobiliaria Grupo Cosmopolitan , encabezada por el exfuncionario, exdiputado e integrante del Partido Movimiento Ciudadano, David Saúl Guakil.

El también ex coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en Baja California, David Saúl Guakil, su hijo Salomón Saúl Flores y Carlos Murguía Mejía, ex delegado federal de Economía, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de fraude, en la compra-venta de los lujosos condóminos que ofrece Grupo Cosmopolitan”.

La FGE inició la carpeta de investigación correspondiente, en tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó una orden de embargo precautorio de un un total de mil 633 bienes de la firma “Cosmopolitan” y filiales o asociados.

El SAT de Baja California informó que las mercancías de procedencia extranjera, en su mayoría, incluyen autos lujosos que los consignatarios están obligados a demostrar documentalmente la legal internación al país, así como el pago de impuestos respectivos.

La autoridad explicó que de aquellos documentos exhibidos durante la diligencia (pedimentos y facturas), como consignatarios se encuentran las siguientes personas físicas y morales: Salomón Saúl Flores y CC AND DEVELOPMENT S de RL de CV, ambos con domicilio en: Blvd. Sánchez Taboada No. 9551 interior 703-A, Zona Urbana Rio Tijuana, CP: 22010, Tijuana BC.

“Grupo Cosmopolitan” fue fundado y es encabezado por David Saúl Guakil, ex diputado local del PRI, ex delegado de la Secretaria de Economía, ex candidato a diputado del Partido Movimiento Ciudadano, e integrante en la actualidad de este partido político.



Por su parte, David Saúl Guakil rechazó haber incurrido en el delito de fraude como lo señalan al menos tres familias, y cuestionó el hecho que las autoridades de la FGE hubieran dado a conocer detalles de una carpeta de carácter mercantil.