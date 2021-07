Michoacán reporta 184 hospitalizaciones por Covid-19; contagios del virus aumentan un 400%

Michoacán reporta una positividad del 32.03 por ciento de las pruebas realizadas para detectar el coronavirus y 184 personas hospitalizadas en las camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), indicó la Secretaría de Salud del Estado.

Con esto, la entidad mantiene un comportamiento epidemiológico al alza, pues además, cuatro de las seis entidades federativas colindantes con el estado, se encuentran en semáforo naranja, de acuerdo a la evaluación Federal, lo que podría incrementar más aún los contagios de Covid-19, derivado de la movilidad interestatal.

Aún y cuando ya se aplicaron más de dos millones de dosis de vacuna contra la Covid-19, la inmunización no garantiza el contagio y dispersión del virus debido a las variantes que ya circulan en el país y que fueron confirmadas como altamente contagiosas, destacó la dependencia. Hasta este domingo 25 de julio, se tiene un acumulado de 68 mil 908 casos confirmados en Michoacán.



El uso de cubrebocas, la sana distancia, el evitar aglomeraciones, el no convivir en espacios cerrados y lavar o desinfectar constantemente las manos, son las medidas más efectivas que deben adoptarse como permanentes en tanto no exista una cura médicamente comprobada para la Covid-19, insistió la SSM.

Las personas con hipertensión, diabetes u obesidad, son las más propensas a presentar complicaciones por las que pueden morir, mientras que el Centro de Inteligencia en Salud detectó que actualmente el mayor número de contagios está en los grupos poblacionales menores a 40 años y, en consecuencia, ese grupo registra mayor hospitalizaciones y fallecimientos.

Las autoridades pidieron respetar los protocolos sanitarios. FOTO: Especial

Van 76 defunciones por COVID-19 durante julio

La entidad registra 76 fallecimientos en lo que va del mes de julio a causa del coronavirus. Durante enero se registró la mayor incidencia de defunciones por el virus con mil 226, seguido de febrero con 772, marzo 421 y abril 251.

La SSM exhortó a quienes aún no recibe su dosis, se registren en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/, donde se generará un expediente de vacunación que deben presentar junto con una identificación oficial el día que acudan a inmunizarse a los centros de vacunación.

La Secretaría de Salud recordó que mantiene a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde los usuarios encontrarán toda la información disponible sobre la enfermedad.

Aumentaron los contagios

La tercera ola de la pandemia por Covid-19 cuadruplicó los contagios del virus en Michoacán, pasando de registrar mil 96 nuevos enfermos durante todo el pasado mes de junio, a cuatro mil 488 durante los primeros 25 días del presente mes de julio.

Acorde al último reporte epidemiológico compartido por la Secretaría de Salud de Michoacán, con corte al pasado domingo 25 de julio, el 50 por ciento de los nuevos contagios se registraron en la ciudad de Morelia, concentrando dos mil 45 enfermos de los cuatro mil 488 nuevos infectados con el virus o algunas de sus variantes.

La velocidad de los contagios en la capital michoacana mantiene en alerta a las autoridades en materia sanitaria, pues ya se registra la presencia de cinco variantes de Covid-19 en Morelia, aunque sólo una de ellas, la variante Alpha, es considerada una variante de preocupación.

Por Charbell Lucio y Paola Mendoza