En Morelos se realiza con éxito el operativo vacaciones de verano 2021

El Gobierno de Morelos en coordinación con autoridades federales y municipales desarrollan con éxito el Operativo Vacaciones de Verano 2021; la noche del fin de semana, en Cuernavaca realizaron un despliegue de los cuerpos de seguridad con recorridos pie tierra, inspección en bares y verificación de automóviles en el sistema de Registro Público Vehicular (REPUVE).



Resultado de estas acciones se detuvo a tres hombres por presunta responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; la clausura de un bar por no contar con la documentación para su funcionamiento, y la detención de cuatro personas por faltas administrativas.



Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM), Unidad canina, Policía y Tránsito municipal recorrieron colonias consideradas con alta incidencia delictiva.



Con el propósito de contener y prevenir hechos delictivos, las fuerzas del orden mantuvieron máxima presencia en las colonias Antonio Barona, Ricardo Flores Magón y Bosques de Cuernavaca.



También, instalaron puntos de revisión de automotores y motocicletas en las colonias Lomas de Cortés, La Lagunilla, Satélite y Atlacomulco, con el objetivo de detectar automóviles con reporte de robo.



En el Centro de capital del estado, el operativo inspeccionó varios bares y se extendió al Hotel La Paz, ubicado en la calle Aragón y León, donde se detuvo a cuatro hombres; en el poblado de Ocotepec clausuraron el Bar Sixto, el cual no contaba con documentos para poder funcionar.



Por su parte, la Secretaría de Turismo y Cultura, en coordinación con el Convoy Unidos por Morelos ante el COVID-19, realizó un recorrido por zonas de alta afluencia de visitantes.



El Operativo Vacaciones de Verano 2021 fue puesto en marcha por el Gobernador de Morelos, el pasado 07 de julio, para vigilan y garantizar unas vacaciones seguras a los habitantes, visitantes y personas que circulan por el estado.



Además, se reiteró el llamado a turistas, prestadores de servicios y población en general a no bajar la guardia y seguir aplicando el Escudo de la Salud.



La CES Morelos cuentan con 569 unidades para recorrer todo el territorio estatal, entre ellas, tres ambulancias, mil 440 elementos de la CES y dos mil 63 municipales, asimismo, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), apoyado del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), así como el número de emergencias 911, el 089 para denuncia anónima y la plataforma Segurichat que funcionan las 24 horas del día.



Estas actividades van a continuar en todo el territorio estatal, para garantizar seguridad, paz y tranquilidad a las familias que habitan en la entidad, así como a quienes eligen pasar este periodo vacacional disfrutando de los atractivos turísticos del estado de Morelos.