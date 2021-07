Asignan 50 mil millones de pesos adicionales a la Guardia Nacional

La Guardia Nacional (GN) contará con 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de conformarse, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, se consolidará con una nueva reforma constitucional para esta institución de seguridad pública sea una "rama" de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que la hará incorruptible.

En su segundo día de gira de trabajo por Veracruz, el mandatario explicó que los integrantes de la GN cuentan con salarios justos, prestaciones, así como instalaciones, tanto para labores de vigilancia como unidades habitacionales para sus familias.

Acompañado del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el presidente también dijo que otra decisión que se ha tomado es la de proponer una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de manera directa de la Sedena

"Así va a funcionar la GN para finales del sexenio que me corresponde, porque no queremos que quede adscrita a ninguna secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal, que primero estaba estaba constituida en una secretaría, luego pasó depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo con actos de corrupción, se pudrió".