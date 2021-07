Jalisco confirma regreso a clases de manera presencial en agosto; será de forma escalonada

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó la mañana de este sábado que el regreso a clases presenciales en Jalisco en agosto próximo, el cual se realizará de manera forma escalonada y por grados de escolaridad, informó en conferencia de prensa.

Con esta noticia el titular del Ejecutivo estatal confirmó lo que ya había adelanta do su administración en días recientes y enfatizó en que "no podemos vivir paralizados por el miedo", por lo cual se debe proceder con decisiones que no generen más afectaciones, aseguró.

Alfaro Ramírez aseguró que este regreso a clases presenciales se realizará con todos los cuidados necesarios y siguiendo los protocolos y medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia por Covid-19.

El mandatario estatal aseguró que los padres de familia tendrán la opción de decidir enviar a sus hijos a las escuelas o que puedan tomar sus clases a distancia, como ha venido ocurriendo desde hace casi 16 meses, ya que "estarán en su derecho de hacerlo bajo su responsabilidad", enfatizó.

15 estados ya preparan el regreso a clases

Hasta este viernes 23 de julio han sido 15 las entidades las que se an unido al llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para regresar a clases de manera presencial en agosto próximo, mientras que un bloque conformado por otros 12 estados se pronunció a favor de que esto ocurra solo cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. Mientras que otros cinco se manifestaron a favor de implementar la modalidad híbrida.

Han sido los gobiernos de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y Colima quienes coincidieron en afirmar que serán sus autoridades sanitarias locales las encargadas de tomar la decisión de regresar a clases presenciales, así que mientras tanto éstas continuarán a distancia durante el siguiente ciclo escolar.