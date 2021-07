Jalisco anuncia medidas para el regreso a clases en educación básica, media superior y superior

Pese a que el semáforo de riesgo epidemiológico lo sitúa en color naranja, las autoridades estatales presentaron la estrategia de regreso presencial a las aulas en educación básica a partir del 30 de agosto en Jalisco.

Con esquemas de protocolos diferenciados en los planteles escolares abarcando la capacidad al 50 por ciento de alumnos en los salones, las escuelas de educación básica si están en condiciones de iniciar el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial.

En rueda de prensa, acompañado de parte de su gabinete en materia de salud y educación, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, informó sobre los pormenores de este regreso cuyas estrategias serán flexibles y se permitirá a los padres de familia el llevar o no a las escuelas a sus hijos, aunque se aclaró que de no hacerlo, solamente estarán obligados a evaluarlos no así a que los docentes acompañen a distancia a los alumnos.

Además, se pedirá una carta compromiso en donde se asuma la responsabilidad, para que en caso de que el menor presente cualquier síntoma relacionado con el COVID-19, no se lleve a las clases y se aisle 14 días.

Se aclaró que se ha hecho una inversión de termómetros y equipo de desinfección que ya fue distribuido en las escuelas y serán las autoridades quienes determinen el uso en los salones.

De acuerdo con el mandatario estatal, esta decisión está avalada por los expertos de salud quienes, han determinado que el SARS-CoV-2 es una enfermedad endémica y no se debe esperar a que se elimine o controle para hacer la vida "normal".

Sin embargo, la segunda ola de coronavirus que apenas inicia en Jalisco, proyecta más de 25 mil casos para la tercera semana de agosto si se mantiene la aceleración de casos como hasta ahora y se insistió que las personas que aún no reciben la vacuna, lo hagan para evitar que puedan padecer casos más graves de la enfermedad que deriven en hospitalizaciones.

Clases virtuales

Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) destacó que el 92.2 por ciento de los casos activos se concentran en grupos de edad que comprenden los estudiantes de educación media y superior, por lo cual se determinó, por lo pronto, que el regreso en estos niveles sea cien por ciento virtual, el próximo 10 de agosto.

Señaló que las escuelas incorporadas asumirán las fechas y calendario que marca la máxima casa de estudios y que proyectan que sea después del 16 de septiembre cuando puedan regresar a los salones.

Por lo pronto, hizo un llamado para que los alumnos eviten lugares de aglomeración como bares o restaurantes y que mantengan las medidas sanitarias porque la segunda ola de contagios, con las variantes actuales que circulan en territorio jalisciense, están acelerando los contagios.

Respecto a universidades que no están incorporadas a la UdeG, se aplicarán protocolos diferenciados y si no rebasan la capacidad del 50 por ciento de alumnos en sus grupos, lo podrán hacer presencial; en caso contrario, se deberá proceder al escalonamiento.