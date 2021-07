Covid-19 sigue siendo una amenaza; contagios van a continuar hasta noviembre, advierte especialista

Rosa María del Ángel, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, advirtió que el Covid-19 sigue siendo una amenaza, pero si las autoridades no aumentan las precauciones en el semáforo epidemiológico naranja "será muy difícil que la gente entienda el peligro al que nos enfrentamos".

En entrevista con Alejandro Sánchez y Sofía García, en Informativo El Heraldo Fin de Semana, la también miembro de la Sociedad Mexicana, Americana y Mundial de Virología señaló que los contagios de Covid-19 generados en la tercera ola se mantendrán hasta octubre o noviembre próximos, por lo que pidió a la población mantener las medidas de salud.

Reafirmó que se debe ser precavidos, porque aunque las autoridades mantendrán relajas las medidas, "estamos viendo que los hospitales se están llenando de nueva cuenta y es muy probable que incrementen eventualmente las muertes".

Sobre el regreso a clases, consideró que los maestros podrían estar en riesgo, ya que se les aplicó la vacuna CanSino de la cual se desconocen los resultados de la fase 3, además de que es un biológico que "la FDA, OMS y la Agencia Europea de Medicamentos no la tiene aprobada, por lo que desconocemos si ya necesitan una nueva doses. No tenemos datos".

Recomendó que se debe mantener bajo vigilancia la ocupación de hospitales de adultos y niños, porque existiría el riesgo que de volver a las clases presenciales en agosto haya contagios, debido a que "las escuelas no están adaptadas para garantizar la seguridad de los estudiantes, no cuentan con ventilación, no hay sana distancia".