Partidos y candidatos pagaran multas por más de 35 millones de pesos

Partidos políticos y candidatos independientes deberán pagar multas por 35 millones 859 mil 809 pesos al incurrir en diversas irregularidades en el proceso de fiscalización de las pasadas campañas electorales.

Las faltas más recurrentes en las cuales incurrieron partidos y candidatos son no reportar eventos detectados por el Instituto Nacional Electoral, eventos registrados en forma extemporánea, gastos no reportados, no reportar en tiempo real en el sistema.

La Comisión de Fiscalización del INE no reporta que en Tamaulipas algún partido o candidato haya rebasado los topes de gasto de campaña.

Los partidos políticos deberán pagar un monto total de multas por 35 millones 330 mil 333 pesos, en tanto que los candidatos independientes deberán pagar 529 mil 474 pesos.

La coalición Morena-PT “Juntos Haremos Historia” pagara la mayor sanción ascendiendo a 20 millones 790 mil 954 pesos; al PAN, se le impuso una multa de cuatro millones 128 mil 398 pesos; Partido Redes Sociales Progresistas, tres millones 172 mil 314 pesos; Partido Revolucionario Institucional,un millón 902 mil 890 pesos; Partido Verde Ecologista de México, un millón 858 mil 446 pesos; Movimiento Ciudadano, un millón 528 mil 391 pesos y partido Encuentro Solidario, un millón 075 mil 980 pesos.

Además, Fuerza por México, 542 mil 385 pesos; Partido de la Revolución Democrática 282 mil 051 pesos; Morena, 32 mil 249 pesos y Partido del Trabajo, 15 mil 370 pesos.

En cuanto a los candidatos independientes Miguel Rodríguez Salazar quien era candidato independiente a la Alcaldía de Madero pagara la mayor multa con 119 mil 553 pesos; María Teresa Garcen García, 106 mil 199 pesos; Antonio Margid Rodríguez Avendaño, 92 mil 667 pesos; Julian Alejandro Caraveo Real, 56 mil 550 pesos.

En total son 16 los candidatos independientes a alcaldes y diputados los sancionados. Únicamente a el candidato Carlos Alberto Guerrero García se le impuso una amonestación pública.

