Los Diablos Rojos del México y Mariachis

En la recta final de la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Diablos Rojos del México y Mariachis de Guadalajara defienden el liderato. Pericos de Puebla y Acereros de Monclova escalan lugares en sus respectivas zonas, en busca de un lugar en los playoffs.

Los Diablos Rojos del México perdieron su racha de siete victorias consecutivas, tras caer dos veces ante los Toros de Tijuana en el Estadio Chevron. No obstante, con récord de 34-18 después de 52 juegos, la novena escarlata permanece en la primera posición en la Zona Sur.

Luego de barrer su serie contra El Águila de Veracruz, los Pericos de Puebla ascendieron al segundo sitio en la clasificación divisional. Por su parte, el conjunto jarocho descendió al sexto puesto, detrás de los Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Tigres de Quintana Roo.

Los Guerreros de Oaxaca alcanzaron su vigésimo triunfo en la campaña, al imponerse ante los Bravos de León en el Parque Lic. Eduardo Vasconcelos. Sin embargo, con 32 descalabros, los dirigidos por Erick Rodríguez se mantienen como el peor equipo del circuito veraniego.

Los Mariachis de Guadalajara extendieron su dominio en la Zona Norte, tras derrotar a los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Alberto Romo. La franquicia de expansión registra 4.0 juegos de ventaja sobre los Toros de Tijuana, su máximo perseguidor en la recta final de la temporada.

Los Acereros de Monclova barrieron a los Sultanes de Monterrey para consolidarse en el tercer sitio de la tabla. Con récord de 32-22, los actuales campeones se ubican en zona de playoffs; la escuadra de Nuevo León únicamente está por delante de los Generales de Durango.

Finalmente, los Saraperos de Saltillo, los Rieleros de Aguascalientes y los Tecolotes de los Dos Laredos abarcan la parte intermedia de la clasificación. Con menos de 15 encuentros pendientes, los cuatro clubes pelearán por los últimos lugares en la postemporada de la LMB.

Leones vs Tigres Acereros vs Tecolotes, Generales vs Rieleros, Bravos vs Mariachis, Guerreros vs El Águila, Saraperos vs Algodoneros, Olmecas vs Piratas, Sultanes vs Toros y Pericos vs Diablos Rojos del México reanudarán esta tarde las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

DRV