Gas Bienestar comenzará a operar en dos meses en la CDMX: AMLO

Durante la Conferencia Mañanera de este viernes desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en dos meses iniciará la distribución del Gas Bienestar en la Ciudad de México, ya que aquí, aseguró, comenzaron las quejas respecto al alza en los precios del combustible. Además, indico que ya se está avanzando en la creación de la empresa:

"Tenemos una reunión para a semana próxima, sobre el Gas Bienestar, y yo puedo informarles la semana que viene de cómo vamos. Ya se ha avanzado en la creación de la empresa, vamos iniciar en tres meses, yo creo que antes, considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer. Vamos a pensar que en dos meses más ya estaremos distribuyendo el gas Bienestar en la Ciudad de México, y poco a poco se va a ir ampliando", explicó.

El proyecto está a cargo de Pemex

El presidente indicó que ya se elaboró el programa para distribuir el combustible, el cual corrió a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex): "Ya se elaboró el programa, ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo los cilindros, las camionetas repartidoras, ya estamos avanzando. Esto está a cargo de Pemex, es una empresa filial a Pemex, en especial, lo está viendo el director de Pemex, Octavio Romero,"explicó.

El mandatario fue cuestionado acerca del nombre de la empresa Gas Bienestar, el cual ya se encuentra registrado: "A mi me dijo Pemex que ya habían registrado el nombre de Gas Bienestar, yo me enteré de eso (que ya está registrado), pero no me comentó nada, el director de Pemex, incluso ya me presentó el diseño," indicó López Obrador.