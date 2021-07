Tercera ola de Covid-19 se va a prolongar hasta diciembre próximo, considera el experto Alejandro Macías

El doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la Influenza en México, consideró que la tercera ola de Covid-19 se podría prolongar hasta diciembre próximo, luego de que la variante Delta desplazaría al virus que hay actualmente.

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, el médico especialista expresó que la variante Delta es muy peligrosa, "es algo que estamos viendo, ya que la ocupación hospitalaria se disparó en menos de un par de semanas y la situación continuará igual".

Destacó que la vacunación está rindiendo frutos, por ello el número de decesos no ha aumentado, pues la mayoría de las personas que se han contagiado son jóvenes que no han recibido todavía su dosis o aquellos que no quisieron aplicarse el biológico, por lo que insistió en que la población se proteja.

Alejandro Macías comentó que "sí creo que estamos viendo el último coletazo de la pandemia. El virus va a estar volviendo, por lo que los que no se han querido vacunar inminentemente se van a infectar, así le tome hasta 10 años al Covid-19, éste siempre va a estar presente hasta que se encuentra una cura permanente".

Consideró que no es buena idea el regreso de los alumnos a las clases presenciales, porque todavía no hay vacunas para este sector, pero propuso que primero se deben tomar las escuelas, pues están vandalizadas, en el olvido y "una vez que estén en condiciones óptimas se puede hablar de la vuelta a las aulas".

Lamento que el gobierno federal tenga problemas con la logística de las vacunas, "compró de todas y por eso se han visto los retrasos en la aplicación de las segundas dosis, porque tenemos de China, Rusia, EU y Inglaterra, y todo eso complicó la situación".

Macías dijo que habrá una gran deuda con aquellas personas que se enfermaron de Covid-19 y ahora tienen dificultades para respirar o que tuvieron secuelas más graves, porque no hay vacunas específicas para ellos, además se les tienen que tratar los malestares que generaron a raíz de su contagio.

Panorama en México

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó el miércoles 21 de julio que nuestro país tiene 15 mil 198 nuevos casos de COVID-19. Con ello, se superó la cifra de 13 mil 853 casos confirmados ayer y es el registro más alto desde el pasado 30 de enero cuando hubo 15 mil 337 contagios confirmados en un día.

En México se acumularon 2 millones 693 mil 495 casos confirmados por las autoridades sanitarias y además hay 457 mil 653 casos sospechosos a la espera de un resultado de prueba de laboratorio.

Sobre las defunciones, hay un acumulado de 237 mil 207 muertes confirmadas por SARS-CoV-2, 397 más que el día anterior. Hasta el momento, hay otras 12 mil 314 defunciones sospechosas a causa de la enfermedad respiratoria.