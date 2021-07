Protestan mujeres afuera del penal de San José en Querétaro y acusan incendio presuntamente provocado

Grupos de mujeres acompañadas de Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy, víctima de feminicidio en la UNAM en 2017, protestaron afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto, mientras se realizaba la audiencia inicial de 8 jóvenes procesadas por daños tras las movilizaciones por el #8M.

En el mitin, denunciaron acoso desde el 16 de junio, así como intentos de amedrentamiento para que no realizaran la manifestación y exigieron frenar la criminalización de la protesta social, ya que a las jóvenes se les acusa de daños dolosos por presuntamente afectar un inmueble patrimonio de la humanidad y por daños a la propiedad del estado al rayar una maqueta.

Las activistas anunciaron que solicitarán su ingreso al mecanismo de protección de defensoras de derechos humanos, sobre todo porque esta mañana se incendió el negocio en el que trabajaban en el Centro Histórico, donde “no tenemos nada que se pueda incendiar”, pero en el que guardaban mucho material de su activismo.

A su vez, Araceli Osorio anunció que el caso Querétaro ya se plantea ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra Mujeres y Niñas (CONAVIM), porque “es un asunto muy delicado que las hayan señalado, detenido y levantado cargos de esta naturaleza” ante lo que se considera una criminalización de la protesta social.

“Lo que está pasando aquí en Querétaro es que se quiere realizar un escarmiento público para las mujeres, el mensaje es muy claro: no nos quieren en las calles exigiendo nuestros derechos, exigiendo cero tolerancia, no nos quieren en las calles diciendo que la violencia feminicida no es un asunto aislado, sino crímenes de estado”, declaró Osorio Martínez.