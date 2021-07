Luis Ernesto Derbez y su gente confunden a la población, asegura abogado del patronato de la UDLAP

Rodrigo Gurza Cárdenas, abogado del Patronato de la Universidad de las Américas Puebla, indicó que la confusión que se ha dado se debe a la desinformación que ha provocado Luis Ernesto Derbez, su gente y Felix Edmundo Bautista Salazar, representante legal de la fundación Mary Street Jenkins.

"Distorsionan la realidad legal y los alcances de los actos jurídicos que hemos llevado a cabo, y de los que han intentado ellos", explicó en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

Por otro lado, señaló que Luis Ernesto Derbez en lugar de entregar y acatar los ordenamientos judiciales, se ha dedicado a tomar los canales institucionales para defenderse a sí mismo, en vez de defenderse ante las instancias judiciales, y lo que ha hecho es desinformar a la gente.

"Nosotros como abogados ya presentamos una queja ante el consejo de Judicatura en contra de este secretario en funciones, el cual se exacerbó desde sus alcances".

Aseguró que el patronato, por medio de medidas cautelares que se determinaron por un juzgado de distrito, tomó la administración y el control de la universidad, y además se nombró al nuevo rector Ríos Piter, conforme a los estatus vigentes y no con base en los que no tienen validez, ya que están viciados de origen y no se podía convalidar un acto ilícito.

Gurza Cárdenas aclaró que la noticia que circuló el fin de semana respecto a que un juez de distrito había dado una resolución en la cual se le otorgaba una suspensión a Luis Ernesto Derbez, es falsa.

"Porque esa supuesta suspensión no tiene efectos restitutivos, no puede ser contra un acto consumado y además de ser promovida por una persona que ya no tenía poderes porque se le habían revocado en mayo de este año".

Aseguró que el patronato de la UDLAP tomó la universidad, el control y la administración por medio de un mandato judicial y se ejecutó por medio de las medidas cautelares que se habían determinado.

Finalmente, destacó que él no tiene ningún indicio de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, desee tomar el control de la universidad y los recursos.