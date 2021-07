Lorenzo Córdova señala que inconformidades por multas las resolverán los tribunales

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la aplicación de la ley no siempre gusta y cualquier ciudadano puede ejercer las acciones legales que considere pertinentes, aseguró que las conductas son claras en la ley con respecto a que ninguna persona con actividad empresarial pueden realizar aportaciones en especie a ningún partido político o candidato, sin embargo, recordó que cualquier inconformidad se resolverá en tribunales.

Lo anterior, en respuesta a la queja por violencia política de género que presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Monterrey, Samuel García contra el INE.

Ambos personajes aseguraron que el INE estaría cometiendo violencia política de género contra Rodríguez, al buscar imponer una multa por usar sus redes sociales para compartir imágenes y videos sobre la campaña de su esposo.

“Yo creo que en México todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir y a ejercer las acciones legales que tenga que ejercer, dicho lo cual, lo demás es entrar en una discusión que no le corresponde al órgano electoral, el órgano electoral aplica las reglas y a veces la aplicación de las reglas no gusta pero está muy claro lo que establece el reglamento de fiscalización, están muy claras las conductas, está muy claro por ejemplo que las personas con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales o a los partidos políticos en algún aspecto o ámbito que tiene que ver con la actividad empresarial de que se trata”, señaló el consejero.

A manera de ejemplo señaló que quien hace uso de redes sociales para promover una actividad que le reditúa, entra dentro de la actividad empresarial.

“Lo pongo así, si alguien tiene una actividad empresarial promocionando productos en sus redes sociales, pues esa es una actividad empresarial y no se puede donar en especie a los partidos, es lo que dice el reglamento de fiscalización y lo demás son discusiones que no le corresponde entrar al INE, corresponderá al Consejo General, aquí es el espacio de discusión, lo que venga le corresponde hacerlo a los tribunales, cada quien puede hacer lo que quiera en el ámbito legal”

Al ser cuestionado sobre si esta denuncia por violencia política de género afecta al INE, el consejero presidente subrayó que la autoridad hace su trabajo para hacer cumplir la ley.

“Se trata de un órgano autónomo que defiende su autonomía, un órgano imparcial y autónomo de la política que ejerce con imparcialidad e independencia sus funciones, lo demás son narrativas en las que el INE no ha entrado y no va entrar, para eso están los tribunales si alguien no está conforme”, subrayó.

dhfm