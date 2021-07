INE prorroga definición de la gubernatura de SLP en cuanto a fiscalización

Con nueve votos a favor y dos en contra, a petición del consejero Ciro Murayama Rendón, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó prorrogar la resolución del expediente sancionador de queja INE/Q-COF-UTF/940/2021/SLP en materia de fiscalización en contra de la coalición “Juntos haremos Historia” formada por el PVEM-PT y quien fuera su candidato, hoy gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona y desechó una queja contra el candidato de la coalición “Sí por San Luis” PAN,PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular (PCP), por lo que la definición de la gubernatura de San Luis Potosí en esa instancia se mantiene en vilo.

Marcado con el numeral 1.219 de la Orden del Día en la sesión de este jueves, el consejero Murayama solicitó devolver la queja 940 a tratar hoy contra Gallardo Cardona y la coalición “Juntos haremos Historia” en la elección de San Luis Potosí con el argumento de que apenas hace dos días, en la sesión de la Comisión de Fiscalización, propuso que las quejas 111, 120 y la 417 quejas se devolvieran a la Unidad Técnica de Fiscalización para ampliar indagatorias puesto que no estaban concluidas y porque todas estaban en contra del mismo sujeto obligado.

“Dado que este expediente, el 940 se encuentra estrechamente vinculado con lo que se está indagando en las otras quejas, puede ser incorrecto que tengamos distintos criterios o incluso que en algún momento se diga que ya nos pronunciamos sobre los mismos hechos”, adujo, por lo que para evitar el riesgo y abordar el tema de manera integral, propuso que el proyecto INE/Q-COF-UTF/940/2021/SLP se devolviera a la Unidad Técnica de Fiscalización para que se acumule con los tres en proceso “y podamos en unos cuantos días, semanas, podamos tener un nuevo proyecto ante este Consejo General que ya se está estructurando con los otros tres”, indicó y tras una breve discusión de poco más de media hora, la propuesta fue aprobada con nueve votos a favor y dos en contra.

Antes, por unanimidad del Pleno se desechó la queja presentada por el PVEM en contra de quien fuera candidato de la coalición “Sí por San Luis”, el panista Octavio Pedroza Gaitán por supuesto financiamiento ilícito de parte de los gobiernos estatales de Tamaulipas y San Luis Potosí, pues se consideró que no reunía las circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunado a que las pruebas aportadas no se encontraban debidamente relacionadas con los hechos y no se desprendían elementos sobre la comisión de la falta y la queja se fundamentó en notas periodísticas y sólo presentó acuses de recibido de dos denuncias ante la Fiscalía Electoral local y ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

DRV