Variante Delta de Covid-19 podría seguir mutando en otras cepas más peligrosas, asegura Francisco Moreno

Ante el aumento de contagios de Covid-19 en México, mismo que han afectado en mayor medida a jóvenes, se teme sobre una inminente tercera ola, que de no atenderse adecuadamente podría llevar al país a vivir una situación igual o peor que la vivida hace meses.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Radio, el doctor Francisco Moreno, jefe del Servicio de Medicina Interna y encargado del programa Covid-19 del Centro México ABC, destacó que el riesgo de afrontar una nueva emergencia sanitaria por la pandemia, es muy latente.

El experto explicó que ahora los contagios se están presentando en mayor medida en los jóvenes, debido a que desafortunadamente son los más jóvenes quienes han dejado de cuidarse e incluso han comenzado a salir con mayor periodicidad a lugares concurridos y con poca ventilación.

Cepa más peligrosa podría surgir

Justamente debido a que los contagios continúan y ahora es la variante Delta la que está dominada, de no controlarse esta situación estaríamos en el riesgo de que el virus vuelva a mutar y se generé una cepa aún más peligrosa.

En ese sentido la mayor recomendación es mantener el uso del cubrebocas y el lavado de manos, así como no salir de casa si no es necesario, por ello el doctor Francisco Moreno dijo que el país atraviesa un momento “bien complicado” por lo que exhortó a la población a no bajar la guardia.

Así la recomendación es que se vacunen, pero que no se confíen solo por tener la vacuna, sino que hay que mantener el uso del cubrebocas, pues de otro modo es como volverse un “asintomático ” y comenzar a contagiar a todos.

Para el experto el acto de ponerse el cubrebocas es estar en favor a la salud, debido a que la nueva variante Delta infecta siete veces más, lo que quiere decir que ahora siete personas pueden infectarse al mismo tiempo en el que antes se infecta solo una.

Han existido errores en el proceso de vacunación

Para Francisco Moreno, la vacunación en México ha ido demasiado lenta y debería de descentralizarse para poder abarcar a mayor población, pues debido a lo esta focalización de las vacunas, se han dado situaciones en donde existen lugares donde sobran vacunas y otros donde faltan.

Asimismo señaló que si bien se ha hecho bien en vacunar a los adultos mayores, desafortunadamente el grupo de mayor mortalidad no ha sido prioridad, siendo estos los pacientes con hipertensión, diabetes y obesidad, siendo justamente que México es uno de los países con mayor índice de estos padecimiento en jóvenes, lo que en cierto modo explica el mayor contagio de este sector.