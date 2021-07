Llegan 5 toneladas de víveres a Aguililla, Michoacán

La organización “El Buen Samaritano” junto a otras ONG's, resguardaron los alimentos que posteriormente fueron entregados a los pobladores que están en Aguililla, Michoacán, donde los grupos criminales los mantiene cautivos por diversos enfrentamientos.

En entrevista con Alejandro Cacho en el programa República H, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Gregorio López, “Padre Goyo”, sacerdote y fundador de “El Buen Samaritano”, aseguró que están en una zona de guerra.

"Nos toca hacer como los romanos, hacemos circo, maroma y teatro. El circo lo hace la Guardia Nacional y la Sedena gastando gasolina, según resguardando al pueblo pero ven a los maleantes y ven para el otro lado; la maroma la hacemos los ciudadanos de pie que andamos de a asalto de mata para que no nos toque una bala o nos levanten, y el teatro lo hacen los políticos y algunos jerarcas con discursos muy sobados, con un teatro bien montado", reprueba.

El padre explicó que fue difícil entrar a la zona con 5 toneladas de comida para los pobladores, pues insiste que el traslado les llevó horas debido al situación del lugar.

Señaló que la zona caliente de Michoacán es una área de terrorismo y enfatizó que en Aguililla ya no hay control federal pues no pueden controlar estos actos violentos.

Y ante los señalamientos que indican que él ha sido sancionado por la iglesia debido a que supuestamente ha fundado un grupo de autodefensa, el padre expresó lo siguiente "me sancionan por no dar misa y no estar detrás de un altar, pero no me sancionan de celebrar lo que realmente Cristo peleó, que es la justicia, la paz, la verdad, la misericordia, el amor, y hoy lo estoy celebrando al 200%".

El padre también agregó que el pueblo salve al pueblo y que pronto termine la violencia.

alg