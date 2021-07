INE alista presupuesto para 2022; proponen incluir recursos para revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 con la intención de incluir recursos, para la eventual realización de la revocación de mandato y consulta popular.

En sesión de instalación de la instancia, se avaló el calendario que contempla del 2 al 13 de agosto se realicen reuniones de trabajo para que las unidades responsables expongan sus propuestas de cartera de proyectos, tanto institucional como los procesos electorales locales, consulta popular y revocación de mandato.

El próximo 24 de agosto, la Comisión Temporal de Presupuesto sesionará a fin de aprobar el anteproyecto de presupuesto 2022, para a fin de que se someta a consideración del Consejo General el 27 de agosto, se establece en el calendario aprobado.

El consejero Jaime Rivera será quien presida esta comisión que también integran Norma Irene de la Cruz, Claudia Zavala y Ciro Murayama.

Guillotina presupuestal

Representantes de partidos políticos, entre ellos Guillermo Caárdenas de Movimiento Ciudadano, llamó a que se realice un anteproyecto con base en la racionalidad y austeridad presupuestaria a fin de evitar “la guillotina presupuestal” que en los últimos años ha aplicado la Cámara de Diputados al presupuesto del INE.

Señaló que ya se hizo una costumbre que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, del presupuesto que se presente se haga alguna reducción, ya no me acuerdo cuál fue el presupuesto anterior donde no hubiera una reducción, este años fue de 870 millones de pesos, pues también que no se otorgaron recursos para la consulta que se realizará en unos días, esto hay que irlo considerando”.

“Yo soy de la idea, que contemple este instituto y no a cautela, sino que ya de una vez se hagan los trabajos para saber cuánto se va a solicitar de recursos y en su caso de que no se llegara a realizar alguno de estos dos ejercicios (Consulta Popular y Revocación de Mandato), hacer una devolución a la Tesorería de la Federación, este presupuesto será seguramente recortado del que se presente”, señaló el representante emecista.

DRV