Gobierno de Jalisco analiza posibles medidas a personas que no se han vacunado

Las personas que han decidido no vacunarse podrían ser acreedoras de algunas medidas restrictivas por parte del Gobierno de Jalisco, así lo señaló el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, y dijo que es un debate que se tiene en la mesa de salud, por lo que no descartó que al igual y como ya sucede en Francia, se pueda restringir el acceso a estas personas a algunas áreas públicas, sin embargo, insistió que esto aún está en debate y no se han determinado acciones.



"Debemos pensar que la población de adultos que ya debía de estar vacunados, se hablaba del reporte de hace una semana que a penas se ha vacunado el 53 por ciento de la población de más de 50 años, eso es inadmisible, porque no es por falta de vacunas, es por falta de voluntad para vacunarse y esas personas son los que están llenando hospitales".



Sobre los mitos respecto a la vacuna, los contagios de gente vacunada y hospitalizada se refirió Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la la Universidad de Guadalajara (UdeG) quien dijo que es necesario aclarar estos dichos y se trabajan estrategias dirigidas a la población en general para dejar claro los niveles de eficiencia de los biológicos.



Por lo pronto, el Gobierno Federal ya dio luz verde para que la estrategia de vacunación sea diferenciada en Jalisco y se comience con la aplicación del biológico contra el coronavirus a la población mayor de 18 años. La mesa de salud está revisando los pormenores para generar la aplicación de la estrategia en Puerto Vallarta y los destinos de playa para que se mantenga la reactivación económica, pero con la certeza de que la población, al menos la mayoría, contará con el biológico.



Alfaro Ramírez señaló que la estrategia de retorno presencial a las aulas avanza porque la primera decisión que se tomó tiene que ver con los centros turísticos y la aplicación de vacunas en destinos de playa y ahora con el Rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, se están afinando un planteamiento específico para ajustar aplicación de vacunas en grupos de edad prioritarios.



"Esta propuesta la vamos a tener hoy mismo ajustada y vamos a tratar de que la respuesta no tarde otros 15 días como pasó en el caso de Vallarta porque aquí el factor tiempo pone en juego la vida de las personas y por eso aprovechando que hubo esta posición del Gobierno Federal queremos hacer este ajuste, les estaremos informando".



A más tardar el lunes se anunciarán protocolos para regreso presencial a clases

En los próximos días, a más tardar el lunes, con la mesa de educación se trabaja ya en lineamientos para el regreso a clases de acuerdo con el comportamiento de los casos activos de la pandemia.



Ricardo Villanueva puntualizó que Jalisco ha mantenido controlados los brotes del virus y que a penas se empieza a vivir la segunda ola de la enfermedad debido a la aplicación de vacunas, pese a que a nivel nacional ocupa el lugar 27, es decir, con menos vacunas por cada mil habitantes.



Y pese a esto, la planeación focalizada, es decir el "no matar moscas a escopetazos", y centrarse en cálculos más certeros ayudará a mantener la eficacia en la contención de la enfermedad.



"Ese diferencial de cómo se está repartiendo la vacuna a niveles federal es un tema que estamos preparando para poder sustentar y levantar la voz para poder decir que Jalisco necesita más vacuna y necesita esa vacuna más rápido".

Comprarán equipos de monitoreo de CO2 en Ude

El regreso a clases presenciales para los alumnos de la UdeG se prepara con protocolos como los aplicados ya en universidades del mundo, explicó Villanueva, quien refirió que se revisan las estrategias de reconversión de aulas, ventilación cruzada y otras como la empleada en Harvard, que incluyen equipos de monitoreo del CO2 y que ya se contempla la adquisición de estos aparatos que medirían, filtrarían e identificarían la concentración de CO2.



Actualmente se aplican cerca de cuatro mil 600 pruebas a la población a fin de mantener el monitoreo y control, sin embargo no se descarta que de requerirse, se instale de nueva cuenta el módulo de aplicación en instalaciones de la Casa de Estudios, y el Gobierno estatal revisa una partida presupuestal para este fin.

dhfm