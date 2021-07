Tribunal Electoral de Guerrero confirma triunfo de Evelyn Salgado

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) declaró infundadas las impugnaciones interpuestas por el PRI y el PRD en contra de los resultados de la elección del 6 de junio y confirmó el triunfo de la gobernadora electa, la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Ambos partidos denunciaron violaciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a los principios de equidad y neutralidad que rigen los procesos electorales, así como la presunta inelegibilidad de Salgado Pineda por no haber participado en el proceso interno de Morena para la selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Respecto al primer agravio, el Tribunal determinó este lunes en sesión no presencial que es infundado porque los 74 videos de las conferencias matutinas del presidente de la república que se ofrecieron como pruebas técnicas son insuficientes para acreditar la vulneración de los principios de neutralidad y equidad.

“Lo anterior se sostiene porque los denunciantes no precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, es decir, omiten señalar el grado de influencia que se tuvo en los votantes guerrerenses, sobre todo cuando los videos que se ofrecen se tratan de material de reproducción alojados en la plataforma digital denominada Youtube, con visualizaciones de las que no se tiene certeza que todas ellas hayan sido vistas por personas residentes en el territorio guerrerense y menos cuántas de ellas tienen la calidad de ciudadanos y que en un eventual caso acudieron a votar en la pasada jornada electoral”.

El Tribunal precisó que si bien en algunos videos se advierten expresiones por parte del presidente en relación al proceso electoral de Guerrero, tal hecho por sí mismo no puede ser motivo para determinar la nulidad de la elección, pues para que ello suceda “debe demostrarse que fue determinante para el resultado de la elección local, lo cual no acontece, máxima que las conferencias son desplegadas por un actor político que no fue participante del proceso electoral, además las expresiones contenidas en los videos relacionados del proceso electoral de Guerrero fue derivado de cuestionamientos por parte de periodistas que buscaban obtener una visión u opinión del presidente de la república respecto a temas coyunturales del país”.

Con lo que respecta a la presunta inelegibilidad de Salgado Pineda, el TEE determinó que es infundado, pues ese organismo “ya se pronunció sobre la litis que ahora plantea la parte actora al emitir la resolución del 18 de mayo (…) en dicha sentencia se determinó que la candidata de Morena es elegible, acto que previamente pudo ser controvertido con los recursos jurídicos disponibles, y al no hacerlo implicó que adquiriera definitividad”.

Derivado de ello el Tribunal Electoral declaró, por unanimidad de votos, infundados los Juicios de Inconformidad del PRI y el PRD, y confirmó los resultados de la elección del 6 de junio que dan como ganadora a Evelyn Salgado.

