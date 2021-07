Bloqueos de vías férreas en Michoacán afectan a todo el país: Óscar del Cueto

Óscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México, dijo que el bloqueo de vías férreas en Michoacán que lleva más de 48 horas no solo afecta a los transportistas, sino también al país, ya que se dejan mover mercancías muy importantes como la de PEMEX, acero, granos, automóviles, de exportación e importación, así como mercancía que se maneja a través de contenedores y van a las tiendas de autoservicio.

Señaló que el 30 por ciento de la mercancía se mueve a través de las vías terrestres, por lo que se han visto afectados muchos clientes de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sino también del centro, norte y la zona del Bajío del país.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, detalló que en este momento se encuentran detenidos 11 trenes, algunos en la línea y otros en la terminal, pero cada uno de ellos con 300 tráileres.

"Hemos platicado con las autoridades, las secretarías de Gobernación y de Seguridad y con el gobierno del estado de Michoacán, porque al parecer es un tema que los maestros están demandando, cosa que puede resultar muy válida, el que no se les ha pagado", comentó.

Agregó que si bien están de acuerdo con las protestas, es importante que no se afecte a terceros como en este caso.

Respecto a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en colaboración con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, le suspendió el registro fiscal a 82 empresas que importan y exportan gas y gasolina, Óscar del Cueto comentó que Kansas City importaba parte del combustible que consumen las locomotoras, las especificaciones que requieren algunas de estas por el motor que utilizan no se produce por PEMEX, entonces se importaba.

"Teníamos un permiso de importación de combustible para uso exclusivo de nosotros, obviamente nosotros no comercializábamos, no vendíamos combustible, era para uso interno y entendemos que esta cancelación es en ese sentido, de que no podemos usar ese combustible para consumo propio", detalló.