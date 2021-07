Ayuntamiento de Colima con brote de Covid-19 tras regresar todos a laborar

El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, informó que ya suman 6 contagios de Covid-19 entre los trabajadores municipales, desde que terminaron las guardias hace sólo cinco días.

El líder sindical detalló que el 15 de julio el alcalde tomó la decisión de que todos regresaran a trabajar, pero no se tomaron las previsiones suficientes para evitar contagios, pues hubo áreas donde la cantidad de trabajadores no permitía guardar la sana distancia, además de que no se siguieron al pie de la letra los protocolos de sanidad, como uso de cubrebocas y sanitización.

“De forma inmediata comienzan a aparecer (contagios) en áreas tan importantes como Desarrollo Urbano y Catastro, con compañeras y compañeros que no sólo se infectaron ellos de Covid, sino que tienen ahorita contaminada a toda su familia, a su esposo, sus hijos”, informó a El Heraldo de México, León Alam.

Dijo que si no se toman las acciones correspondientes para frenar los contagios, toda la ciudadanía podría pagar, pues no se podrán brindar los servicios.

“Sería otro problema grave de salud pública, porque no habría quien recoja la basura, no habría quién barra los jardines y recoja donde se depositan los pañuelos desechables, cubrebocas”, expuso.

El líder sindical lamentó que a pesar de esto el alcalde Leoncio Morán Sánchez se opone a que los trabajadores regresen a las guardias, pues dice que esto ocurrirá sólo si la Secretaría de Salud federal ubica a Colima en el color anaranjado del Semáforo Epidemiológico.

Agregó que por lo menos lograron que la administración sanitize todas las oficinas, camiones, vehículos y áreas comunes del ayuntamiento a donde acuden ciudadanos, así como las áreas de mucha incidencia de personas, como el panteón municipal, bacheo, alumbrado público, parques y jardines y recolección de basura.

Además el sindicato ha implementado un programa de distribución de cubrebocas y gel antibacterial, en coordinación con la Oficialía Mayor, que también hace lo propio.

Pero sentenció que si a pesar de estas medidas se detectan más casos, será porque quienes tuvieron la Covid alcanzaron a contagiar a sus compañeros y entonces buscarán el apoyo de la Secretaría de Salud y otras instancias para que los regresen a las guardias.