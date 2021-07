No podría dar a conocer una ‘encuesta patito’, sería inmoral: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la encuesta que presentó durante el mensaje por el tercer año de su victoria en la elección federal en la que los ciudadanos lo califican con 6.7 en promedio, está hecha por especialistas de la Secretaría de Gobernación.

Durante la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que él no se prestaría para presentar una “encuesta patito”, ya que sería inmoral. “Es buena la proyección, siempre va a haber la duda, nada más que no sobra aclarar que nosotros no somos iguales a los que cucharean las encuestas, porque hay quienes hacen encuestas a la medida del cliente, por encargo, esto es distinto, yo no podría dar a conocer una ‘encuesta patito’, sería inmoral y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad”, afirmó.

López Obrador reconoció que “la encuesta tiene un sesgo, ya que fue telefónica y no todos los mexicanos tienen teléfono en su hogar. Es una encuesta que se hace en la Secretaría de Gobernación con técnicos nuestros de presidencia, especialistas, son encuesta telefónica nacional, tiene ese sesgo porque no todos los mexicanos tienen teléfono, la gente más humilde no tiene teléfono, sin embargo, los especialistas sostienen que es un buen indicador de lo que la gente está pensando,” señaló.

“Creo que se aplicaron 1500, 1600, cuestionarios aún cuando se hacen muchas más llamadas de los que responden, los que están dispuestos a contestar, ahora 1500, 1600, y de ahí se define qué es lo que la gente está opinando estadísticamente”, explicó.

AMLO asegura que podría tener una aceptación ciudadana de 8

El mandatario federal aseguró que podría tener una calificación más alta si destinará más recursos a los medios de comunicación como se hacía en gobiernos anteriores, pero sería comprar una encuesta, situación que no hará su gobierno.

“Yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo tendría yo 8, tampoco mucho, si soltara los 20 millones de pesos que se le destinaba a los periódicos a los medios, a los periodistas, no se ocuparían de nada, no lo hubiesen dado tanto vuelo al lamentable accidente del Metro de Tlahuac, se hubiesen quedado callados como siempre lo hacían, pero había moche de por medio, chayote, no 6.7, y yo les estoy dispuesto a bajar hasta 6 si me ahorro unos 10 mil millones más”, afirmó.

Por Paris Alejandro Salazar