Lady Tacos de Canasta acusa maltrato; dejará restaurante en la Narvarte

Francisco Marven, la muxe que se viralizó en redes sociales como Lady Tacos de Canasta, anunció que ya no venderá en el local que tenía en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México, pues las cosas no salieron como ella quería.

Mediante Facebook indicó que no se logró una buena alianza con las personas que se había asociado, y debido a ello retirará sus productos de ese local, pues no la dejaron actuar, por lo que ahora iniciará nuevos proyectos.

El personaje que se hizo viral aseguró que no dejará que abusen de ella, de su marca y su imagen en ese lugar, pues reiteró su los clientes no eran atendidos como se merecían, pues no la dejaron atenderlos ni tener participación en el servicio que ofrecían en ela colonia Narvarte.

Lady Tacos de Canasta no se acaba

En el mismo comunicado señaló que este no es el fin, pues tiene nuevos proyectos y que habrá modificaciones en el Centro Histórico, pues es una persona que está acostumbrada a trabajar.

Reiteró que no le parece justo que “abusen”, por lo que no se dejará y seguirá trabajando más y echándole ganas para seguir adelante con su venta de tacos de canasta en la zona Centro de la Ciudad de México.

Marven se dio a conocer en la Marcha del Orgullo de 2016 por la original manera de vender sus tacos de canasta, y además lo hacía sobre la calle de Madero. En el 2009 participó en la producción de Netflix Las crónicas del taco, aumentando su popularidad a nivel internacional.

