Vargas Valdez cuestiona facultades de la UIF para interponer recursos

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, cuestionó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para interponer un recurso en su contra, por una investigación de supuesto enriquecimiento ilícito de la cual no hay delito que perseguir.

En un comunicado, el presidente del Tribunal Federal detalló que en diciembre de 2020, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) a atender una denuncia que interpuso la UIF en su contra, pero tras meses de investigación la Fiscalía resolvió decretar la no acción penal, es decir que no existe delito que perseguir en sus gastos e ingresos.

"Quedó demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes mis percepción con mis erogaciones", indicó.

Incluso, el magistrado aclaró que han sido filtradas cifras alteradas en medios de comunicación, por lo que sostuvo que son falsas, imprecisas e injuriosas.

Sin embargo, hoy la UIF anunció que interpondrá un recurso contra el magistrado sobre ese caso de supuesto enriquecimiento ilícito.

Por lo que Vargas Valdez respondió que independientemente si la UIF tiene facultades para interponer ese recurso, aseguró que el no ejercicio de la acción penal declarado por la FGR está debidamente sustentado en pruebas fehacientes que acreditan "que no he cometido delito alguno".

"Estaré atento al llamado de cualquier autoridad con el fin de emitir los posicionamientos que a mi derecho convengan", precisa el comunicado.

Adelantó que se mantendrá a la espera de litigar esos asuntos en las instancias oficiales correspondientes.

El magistrado presidente lamentó que se deteriore y corrompa el proceso legal mediante filtraciones.

alg