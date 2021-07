Vacunación Covid-19: ¿Me puedo vacunar si ya pasó mi grupo de edad?

La cuarta versión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 fue lanzada por el Gobierno de México en enero de este año con la intención de comunicar a la población los objetivos de la política nacional, recomendaciones, ejes de priorización, las vacunas disponibles para el país, las etapas y la logística que se seguiría en la estrategia de vacunación, entre otros asuntos derivados de los temas anteriores.

El objetivo principal de la jornada de vacunación es aplicar las dosis correspondientes del biológico al 70% de la población como mínimo, con el objetivo de lograr una inmunidad de rebaño y proteger la vida de todas las personas a lo largo del país. A pesar de la incertidumbre y la poca información que se tenía sobre la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2 cuando inició la pandemia, actualmente se ha establecido que la vacuna es el medio más efectivo para terminar con la crisis sanitaria a nivel internacional. Sin embargo, aún hay una serie de dudas respecto al protocolo de vacunación, estas son algunas de las más frecuentes.

El Programa de Vacunación inició a principios de 2021. Foto: Cuartoscuro

¿Puedo vacunarme con otros grupos de edad?

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, las personas cuyos grupos de edad ya hayan sido inmunizados, todavía pueden asistir a los módulos de vacunación y recibir las dosis que les corresponden, especialmente si las personas en cuestión tienen más de 60 años. El funcionario aseguró que, independientemente de la razón que pudo impedir la vacunación en el momento establecido, todavía se pueden vacunar.

El proceso a seguir es el mismo, lo único que se debe hacer es realizar el registro en la página oficial de la jornada de vacunación con los datos que se soliciten y, cuando toque vacunación en su comunidad, municipio, sitio de residencia o entidad federativa, la persona en cuestión solo deberá acercarse a los módulos de vacunación. Cabe recordar que la fase actual del plan de vacunación se enfoca en las personas que tienen de 30 a 39 años.

Actualmente se está inmunizando a la población mayor de 30 años. Foto: Cuartoscuro

¿Debo vacunarme ya tuve Covid-19?

Aunque no hay suficiente información disponible, se han registrado casos de personas que vuelven a contagiarse de Covid-19, pues el tiempo que la inmunidad natural permanece en su cuerpo todavía es arbitrario. Por ello, lo más recomendable es que reciban la vacuna después de 15 días de haber obtenido el alta, cuando ya no presenten ninguna sintomatología. El tiempo más recomendado es un mes, pues a partir de este periodo ya pueden aplicarse la vacuna sin ningún problema. Sin embargo, si la persona en cuestión aún presenta síntomas de Covid-19, no se debe aplicar el biológico en ese momento.