Suspensión de inscripción al Programa de Bienestar en Colima causa molestias a adultos mayores de 65 años

Adultos mayores reprobaron la suspensión de la inscripción al Programa de Bienestar, que arrancó el lunes 12 de julio, debido a que tenían mucho esperando para poder acceder al beneficio.

Fernando informó que hace un año quiso hacer el trámite, pero como no tenía los 68 años cumplidos le pidieron que se esperara hasta que estuviera a punto de cumplir la edad y después de que ayer los cumplió, hoy se presentó pero no lo atendieron.

“Ahora me dicen que hasta después del día 2 de agosto, que porque está lo de las votaciones de lo electoral, entonces me voy a tener que esperar otra vez. Así me han traído puras vueltas”, reprobó.

Además nadie le informó que el programa ya abarca a las personas desde los 65 años de edad, por lo que desde la semana pasada pudo haber hecho el trámite, sin embargo hay poca la difusión.

Evelia, quien también se regresó con sus papeles, informó que la semana pasada se registraron filas muy largas y le dijeron que el trámite no se iba a suspender, por lo que podía esperar a que bajara la afluencia.

“Hoy no había gente y vine, pero no, resulta que no atienden, por eso no había nadie. No es lo que me dijeron”, lamentó la mujer.