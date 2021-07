Roban dos millones de cuenta del IMUVI de Guanajuato

Dos millones de pesos fueron robados de la cuenta bancaria del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) de Celaya. A través de 50 movimientos bancarios, se sustrajeron los recursos públicos el pasado 9 de julio.

Diez días después del suceso, el gobierno municipal a través de Fermín Fortino Gutiérrez Sánchez, director del organismo descentralizado, informó el robo millonario.

El funcionario evitó dar detalles, pues dijo que podría afectarse la investigación derivada de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.

El director comentó que la cantidad exacta que fue robada, es un millón 998 mil pesos, más las comisiones que cobra el banco.

Se limitó contestar si el robo fue a través es de algún “hackeo” o si alguien de los 15 empleados de la dependencia es sospechoso.

El director tampoco informó quién es la persona que opera las acciones financieras en la dependencia, ni a quien fue al que llegaron las alertas.

Aseguró que hasta el momento, ningún funcionario ha sido dado de baja, por el tema. Explicó que el recurso robado, se tomó de la partida asignada a realizar obra pública y reconoció que de no recuperarse el monto, se afectaría a los programas municipales.

"Definitivamente se afectaría si no lo recuperamos pero la idea es agotar todas las instancias para su recuperación, (¿Todavía confía en la gente que tiene a su cargo?) Pues todavía no hay evidencia de los responsables o culpables de este asunto, entonces no podemos hacer otra cosa más más seguir teniendo el concepto de la inocencia de las personas"