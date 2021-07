Red de Desaparecidos de Colima piden no detener búsquedas pese a riesgos

La Red de Desaparecidos de Colima condenó el homicidio de Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadores de Sonora y reconocieron que ellas también han recibido amenazas.

Blanca Ramírez Hernández, una de las integrantes de la red, informó que saben del riesgo que corren durante las búsquedas, debido a que el crimen organizado está muy pendiente de ellas.

Debido a este riesgo, informó que cuando realizan una búsqueda piden el acompañamiento de la Fiscalía General del Estado, aunque saben que si los criminales quieren hacer algo, lo van a hacer, ya que están mejor armados que las autoridades.

Sin embargo, a pesar de esta situación, dijo que las búsquedas no se deben de suspender, ya que es la única forma que tienen ellas de localizar a sus seres queridos.

Indicó que ella ya ha recibido amenazas, que tuvieron que ver con la búsqueda de personas, por lo que presentó la denuncia y se le brindó seguridad.

“A mí me lo han dicho: ‘Mejor cálmate, porque un día vas a amanecer con la boca llena de moscas’. No me he callado, porque yo lo digo siempre, yo no busco culpables, yo sigo buscando a los muchachos y no voy a descansar hasta que esta situación se dé y hasta que esto pare”, expresó Blanca.