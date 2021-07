Planteles de la UAQ regresan a semáforo rojo por aumento de casos en Querétaro

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) regresó a semáforo rojo a los planteles de Querétaro y Corregidora, tras el incremento de los casos de Covid-19 en el estado, mientras que seis planteles permanecen en semáforo naranja, seis más en amarillo y cuatro en verde.

El calendario de la UAQ contempla el inicio a clases del nuevo ciclo escolar el 26 de julio, pero la modalidad en la que regresará a las actividades dependerá del semáforo de riesgo en una reincorporación flexible, según las posibilidades de salud de cada persona, así que se puede elegir entre asistir a clases de manera presencial, a distancia o híbrida.

El semáforo en rojo para los planteles de Querétaro y Corregidora, donde se concentra la mayor cantidad de los más de 32 mil estudiantes de la universidad pública, contempla clases teóricas virtuales, así como actividades semipresenciales en los eventos académicos y se prohíben las prácticas de campo externas.

De acuerdo con el Vocero Organizacional del gobierno estatal, Rafael López González, el 25 por ciento de la población en Querétaro ya recibió la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, lo que se considera insuficiente para frenar la enfermedad, que actualmente infecta a los más jóvenes, pero no significa que los adultos mayores se encuentren libres de riesgo “y menos quienes decidieron no vacunarse o no recibir el cuadro completo”.

Rafael López apuntó que entre las causas que influyen en la elevación de los activos se encuentran el número de personas susceptibles, las variantes cada vez más contagiosas del virus y el repunte de casos en los estados vecinos, así como en los destinos vacacionales con los que Querétaro tiene una “dinámica intensa de intercambio”, como Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México.

Los contagios, los casos graves y las defunciones, abundó, se concentran en los grupos que todavía no reciben sus dosis de vacunas, “lo cual se agudiza con la virulencia de las nuevas variantes que afectan más a quienes antes presentaban mayor resistencia a los contagios”.

“Los casos de adultos jóvenes que comienzan a morir son cada vez más frecuentes, y todos ellos dejan historias desgarradoras como menores huérfanos y hogares rotos por la falta de la madre o del padre”, agregó el vocero.

Como una medida para identificar los contagios, el presidente municipal de Querétaro, Miguel Parrodi Espinosa, adelantó que desde ahora se tendrán dos sedes para la realización de las pruebas de Covid-19: el Centro del Adulto Mayor Nänxu y la explanada de la delegación Josefa Vergara y Hernández, para identificar los casos positivos.

En lo que va del año se aplicaron 14 mil 240 pruebas por parte de las autoridades del municipio de Querétaro, con apoyo de la Secretaría de Salud estatal para identificar todos los casos positivos y promover su aislamiento inmediato, así como atención médica.

Patricia López Núñez