Iztapalapa instalará 4 módulos más de pruebas COVID

Ante el aumento de contagios, a partir de este martes, en la alcaldía Iztapalapa, se instalarán cuatro módulos para la aplicación de pruebas rápidas de Covid-19, en la Utopía de San Sebastián Tecoloxtitlán, Deportivo Francisco I Madero, así como en la Ampliación los Reyes Culhuacán y la colonia Francisco Villa.

La atención inicia a las 9 horas y culmina hasta que se aplican cada una de las 100 pruebas con las que cuenta cada módulo, en donde las personas sólo deben presentar identificación oficial, así como portar cubrebocas y careta.



La alcaldía Iztapalapa, inició esta tarea en coadyuvancia con las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, a fin de agilizar la atención médica a las personas que resulten positivas a la infección por coronavirus, frenar la transmisión del padecimiento y fortalecer el uso de medidas para prevenir el contagio como uso de cubrebocas, lavado de manos y guardar la sana distancia.



Uno de los módulos de atención prioritaria estará desde este martes 20 en la Utopía de San Sebastián Tecoloxtitlán, en la esquina de las calles Colima y Culiacán. Otro módulo estará en la puerta 1 del Deportivo Francisco I. Madero, que se localiza en la esquina de la Calle 3 y la avenida Emilio Azcárraga, en la zona de Cabeza de Juárez.



Un módulo más estará en operación esta semana en la esquina de las calles Cuitláhuac y Ahuizotl, colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán y el cuarto módulo estará en el Centro Comunitario Centauro del Norte, que está en la confluencia de Centauro del Norte y Ciudad Juárez, colonia Francisco Villa.



En todos ellos laborarán servidores públicos de la Alcaldía en coordinación con personal de la Jurisdicción Sanitaria en Iztapalapa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dependencia que también seguirá aplicando pruebas en sus instalaciones habituales.



El gobierno de Iztapalapa recuerda a toda la población que la pandemia sigue presente y que ante el aumento de casos es indispensable no bajar la guardia, mantener los cuidados y que todas las personas que han sido convocadas por las autoridades sanitarias acudan a recibir la dosis de vacuna que les corresponde, lo cual ayuda a que una persona que ya cuenta con el esquema completo del biológico no enferme de gravedad en caso de quedar infectado.



También se exhorta a la población más joven a que extreme precauciones para evitar contagiarse y ser portador del coronavirus y se pide a las personas que ya tienen el esquema completo de vacunación a no relajar las medidas preventivas y entre todos cerrar el paso al aumento de casos.

alg