Edomex reporta filas kilométricas para pruebas de Covid-19; llegan menores de edad a los módulos

Las filas kilométricas regresaron a los módulos de pruebas rápidas en el Valle de Toluca. Desde muy temprano se observan mexiquenses ir en carro o a pie para hacerse la prueba de Covid-19, donde destaca la presencia de menores de edad y jóvenes.

Durante julio se ha tenido un incremento en la demanda de estos módulos que todavía en junio lucían desérticos y el tiempo de espera era de minutos que ahora se extiende a casi una hora.

En total, la Secretaría de Salud mexiquense aplica cerca de 13 mil pruebas rápidas diarias. En el Parque Alameda 2000 ubicado en San Buenaventura en Toluca, el personal médico recibe al día a cientos de ciudadanos de la región.

Entre los usuarios ya se pueden ver niños que llevan a hacerse la prueba y a familias enteras que van en grupo. Maricela Aguilar acudió con su hijo y su esposo porque al pequeño le piden tener prueba negativa para una cirugía a la que será sometido.

“Cuando llegamos hubo un poco de gente pero creo que vale la pena esperar realmente no estaba muy convencida de hacer este tipo de prueba porque estaba entre sí y no creer pero acabo de ver a un chiquito que salió positivo y entonces entra uno en pánico, es un poco de miedo. Invito a las personas que no creen que se hagan la prueba, uno nunca sabe, a veces no presentamos síntomas y la enfermedad está ahí”.