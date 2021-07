David Monreal inicia el proceso de transición del gobierno Zacatecas

Como la apertura para construir una nueva gobernaza y profesionalización de la sociedad para la transformación de Zacatecas, fue como el gobernador electo, David Monreal Avila, calificó al proceso de entrega-recepción dentro del poder ejecutivo estatal, el cual estará a cargo de una comisión especializada por mujeres y jóvenes profesionales de su equipo de transición.

El mandatario electo indicó que el grupo cuidará en todo momento que el proceso de transición sea pulcro, apegado a la legalidad y que identifiquen riesgos y observaciones que deberán ser atendidos en los términos de la ley, para que la administración entrante reciba en orden, con transparencia, eficacia e integralidad los recursos, los procesos y asuntos que le entregue el gobierno saliente.

“(Esta conformada por) Perfiles profesionales con experiencia en el servicio público en todos los ámbitos, por personas que se distinguen por su capacidad y pericia para la labor que han de desempeñar, reconocidas por su lealtad, compromiso y firmeza con el proyecto de transformación”, resaltó el mandatario electo sobre esa comisión de recepción.

Explicó que los trabajos estarán bajo la coordinación técnica de Humbelina Elizabeth López Loera, quien es maestra en administración especializada en gestión pública y quien ha sido contralora en el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).

En este equipo se integrarán enlaces que habrán de conformar subcomités para que el trabajo que se desarrolle sea serio, profesional y apegado a los principios del servicio público y para que en todo momento se hagan valer los principios del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Zacatecas.

Explicó que el trabajo de entrega-recepción dará origen a la creación de dos semáforos: uno, para el tema de la obra pública en el que se habrá de evaluar, reconocer y clasificar a quienes hayan estado prestando servicios en esa materia en ese estado y quienes hayan cumplido con diligencia, oportunidad, responsabilidad y satisfacción en la obra que le fue otorgada, seguramente quienes estarán en la condición de verde.

En el amarillo, estarán quienes hayan cumplido con observaciones, por alguna falta de tiempo y alguna consideración, y en rojo quienes no hayan cumplido y quienes hayan faltado en una o más obras.

El otro semáforo es el de la proveeduría: todo aquél, empresa o persona, que presta servicios de proveeduría de Zacatecas, tiene que hacerlo también con responsabilidad, transparencia, pulcritud, con nada de moches, nada de diezmos.

Asimismo, serán siete los comités que se conformen: en administración y finanzas, en desarrollo social, en obra pública e infraestructura, salud, seguridad, económico, cultural, educación, innovación y deporte y uno denominado, para englobar la administración pública centralizada y descentralizada

Los subcomités tienen el propósito de que el trabajo sea lo mayor diligente posible, que los tiempos nos permitan cumplir con oportunidad y que la sociedad zacatecana pueda dar cuenta junto con el gobierno entrante de la condición y el estado que guardan las finanzas públicas y la condición administrativa de Zacatecas.