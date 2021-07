Por privatizar la educación y rechazar a los jóvenes se debería de juzgar a gobernantes neoliberales: AMLO 

A pesar de que no puede inducir el sentido del voto de los ciudadanos en la Consulta Popular -sobre llevar a juicios o no a los ex mandatarios-, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que por privatizar la educación y rechazar a los jóvenes que querían estudiar deberían ser juzgados los gobernantes del período neoliberal en México.

En su mensaje durante la evaluación de los Programas de Bienestar, el mandatario federal dijo que muchos jóvenes fueron rechazados para ingresar a estudiar medicina y que por eso México ahora padece la falta de médicos y especialistas.

"Solo por esa razón se debería de juzgar a los gobernantes del período neoliberal, por privatizar la educación, por rechazar a los jóvenes que querían estudiar, actualmente México no tiene el número de médicos ni de especialistas que requieren", afirmó.

López Obrador recordó que su gobierno tiene cuatro compromisos en salud: terminar y equipar hospitales, contratar médicos, enfermeras y especialistas, abasto de medicamentos, y la basificación de 80 mil trabajadores del sector salud.

"Fijénse lo absurdo, el rechazar a los que querían estudiar y ahora no tenemos médicos generales y no tenemos especialistas. Entonces podemos tener hospitales bien equipados pero no se consiguen especialistas, hacen falta pediatras, hacen falta otros especialistas", indicó.

En el evento, López Obrador expuso que en en el 2018 se permitió el ingreso de 8 mil médicos para especializarse, pero que ahora en su gobierno son 20 mil médicos y el número seguirá creciendo.

